Treinador português assinou por uma época e meia com os vitorianos.

José Peseiro foi, esta quarta-feira, apresentado como treinador do Vit. Guimarães, sucedendo assim a Pedro Martins. "É a terceira vez que tenho a possibilidade de treinar o Vitória. Na primeira vez, o Júlio Mendes ainda não era presidente do clube. A segunda foi com o Júlio Mendes como presidente e agora esta. Agradeço o convite que muito me honra e me satisfaz. Quando iniciei a carreira de treinador, tinha o sonho e o objetivo de treinar o Vitória. Qualquer treinador português tem esse sonho e objetivo, por isso estou aqui", confessou o novo técnico vimaranense.

Apesar da posição na tabela, o treinador de 57 anos acredita que é possível chegar ao 5.º lugar. Os vimaranenses ocupam o nono lugar da classificação, com 29 pontos, a oito pontos do quinto lugar. "Não seria necessário o presidente dizer-me quais são os objetivos. Quem conhece o futebol português, o Vitória e ambição do clube, sabe quais os objetivos que foram traçados. Proponho-me, naturalmente, a concretizá-los. Não interessa neste momento especular. Existem 30 pontos em possível e é possível conquistar o 5.º lugar. É o que queremos", disse Peseiro na conferência de imprensa de apresentação.

Depois valorizou o trabalho de ano e meio feito por Pedro Martins, que conduziu os vimaranenses ao quarto lugar na Liga e à final da Taça de Portugal: "Fui bem recebido pelo plantel. É evidente que um clube que é grande, tem de ter grandes jogadores. Aproveito para dar os parabéns ao Pedro Martins pelo trabalho que ele fez neste clube. Realizou uma excelente época no ano passado. Este também estava a fazer um bom trabalho, mas não foi feliz como todos os vitorianos gostariam. Agradeço-lhe o trabalho."

E revelou algumas das suas ideias para a nova equipa. "Para já, quero valorizar o que foi feito. Claro que existem ideias novas, quero conhecer os jogadores o mais rapidamente possível. Vi o Vitória fazer coisas boas, por exemplo na Liga Europa e em alguns jogos da Liga. Qualquer treinador tem o seu cunho, as suas ideias e a sua metodologia. Pretendo não perturbar muito, apenas fazer alterações cirúrgicas. Os treinos são meus, a forma de jogar também, mas evidentemente que vou aproveitar o trabalho que foi feito", explicou.

Peseiro vai ser acompanhado na equipa técnica pelo adjunto Nuno Presume - treinador e comentador da RR e da Sport TV -, Daniel Correia (treinador de guarda-redes), Ricardo Ribeiro (preparador-físico) e Vítor Peseiro (adjunto e scouting).