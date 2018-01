Pub

Atual vínculo do treinador português termina em 2019

José Mourinho e o Manchester United estão a discutir a renovação de contrato, revela esta quinta-feira o jornal The Telegraph, salientando que as partes estão a "falar intensamente" há cerca de um mês.

Apesar de estar longe da luta pelo título, a 15 pontos do líder e rival Manchester City, a verdade é que os dirigentes dos red devils estão satisfeitos com o trabalho do treinador português, que conquistou a Liga Europa na temporada passada, a sua de estreia em Old Trafford.

Neste momento, José Mourinho tem um vínculo com o Manchester United válido até 2019, o que lhe garante um salário na ordem dos 13 milhões de euros por ano, havendo ainda uma cláusula de opção para que o contrato se estenda até 2020. No entanto, e de acordo com o jornal inglês, a direção do emblema do norte de Inglaterra quer segurar o Special One o quanto antes, até porque se fala insistentemente de um possível interesse do PSG, de França, na contratação de José Mourinho.