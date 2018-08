José Mourinho deixa partir o "irmão" Rui Faria para uma carreira a solo

"Se me perguntar quem é o melhor treinador português, eu digo-lhe que é o Rui Faria." Esta frase é de José Mourinho numa entrevista à RTP em março de 2013. Pois bem, aquele que foi adjunto de Special One durante 17 anos vai ter agora a oportunidade de confirmar a declaração do seu grande mentor. É que o Manchester United anunciou ontem no seu site oficial que Rui Faria está de saída do clube, terminando uma ligação com Mourinho que se iniciou em 2001 na União de Leiria.

"Depois de muita ponderação e de forma muito sentida, decidi que era o tempo certo para seguir em frente. Tive 17 anos de experiências incríveis e inesquecíveis", assumiu o fiel escudeiro do técnico dos red devils, que ainda se sentará no banco de suplentes nos dois últimos jogos da temporada, esta tarde, em Old Trafford, diante do Watford, e no próximo sábado, em Wembley, na final da Taça de Inglaterra, frente ao Chelsea.

"Sê feliz, irmão", disse Mourinho também no site do United, naquele que é o momento de dizer adeus. "17 anos... Leiria, Porto, Londres, Milão, Londres de novo e Manchester. Treinar, viajar, viajar, estudar, rir e também algumas lágrimas de alegria. 17 anos e agora a criança já é um homem. O estudante inteligente é um especialista de futebol, pronto para uma carreira bem-sucedida enquanto treinador", acrescentou José Mourinho, que garantiu que irá "sentir a falta" do amigo. "Essa é a parte mais difícil, mas a sua felicidade é mais importante", disse.

Rui Faria admitiu que vem sentindo "necessidade de passar mais tempo" com a família "antes de ir em busca do próximo objetivo" na sua vida profissional. Na realidade, nos últimos dias, o nome do adjunto de Mourinho já havia sido falado para assumir o cargo de alguns clubes, entre os quais o Arsenal, que provocou uma declaração curiosa de Mourinho: "Se o meu amigo tiver essa possibilidade, eu ajudo-o a fazer as malas e desejo-lhe boa sorte."

Rui Faria está agora na rampa de lançamento de uma carreira de treinador principal. Só falta saber onde será o batismo.