Pub

Equipa de Guardiola esteve este sábado a vencer o Manchester United em casa por 2-0, mas acabou derrotada por 2-3, em partida da liga inglesa. Paul Pogba bisou num jogo em que Bernardo Silva foi titular

Numa tarde em que o Bayern Munique confirmou a conquista do título alemão, quem também poderia ter festejado durante a tarde deste sábado era o Manchester City, que em caso de vitória na receção ao vizinho United, teria comemorado desde logo o quinto título inglês e o primeiro desde 2013/14.

Os citizens até estiveram muito bem encaminhados para a festa, uma vez que venciam por 2-0 à passagem da meia hora, mas a formação de José Mourinho quis estragar o dia aos que já se preparavam para abrir a garrafa de champanhe.

Depois de Kompany (25 minutos) e Gundogan (30") terem dado à equipa de Bernardo Silva (saiu aos 72") durante a primeira parte, emergiu o talento do médio francês Paul Pogba ao longo do segundo tempo. O antigo centrocampista da Juventus, cujo passe terá sido ao Manchester City em janeiro - segundo as palavras de Pep Guardiola na antevisão ao encontro -, apontou os dois golos que igualaram a partida, ambos (53" e 55") nos primeiros dez minutos após o intervalo.

Se o empate já não servia ao conjunto orientado pelo técnico catalão, muito menos a derrota que se veio a verificar - a segunda para o campeonato. O golo da vitória do Manchester United foi apontado por Smalling, aos 69".

A diferença entre os rivais é agora de 13 pontos, pelo que o Manchester City só vai garantir matematicamente a conquista do título na próxima jornada caso vença no terreno do Tottenham e o United seja derrotado na receção ao lanterna vermelha West Bromwich Albion.