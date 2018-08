José Mota: "Jogadores sonharam acordados"

"Trabalhámos muito para sermos felizes. Estes jogadores sonharam um pouco acordados, mas tinham vontade de jogar no Jamor e ganhar a Taça. Foi o jogo mais fácil de dirigir na minha carreira, porque os meus jogadores mostraram uma vontade enorme de ganhar. Dou graças a Deus por estar a viver este momento, com a minha família e com os adeptos do Desp. Aves. Gentes das Aves merecem, esta foi a melhor massa associativa que já vi até hoje", afirmou José Mota, em declarações à RTP.

"Quando viemos ao Jamor, não viemos para jogar, viemos cá para ganhar. Se disséssemos isso antes do jogo diziam que era arrogância. Estes jogadores merecem subir aquelas escadas, ouvir o hino nacional e festejar", acrescentou o técnico do 13.º clube a levantar o troféu.