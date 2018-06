Pub

O ex-treinador do Sporting partiu para a Arábia Saudita, onde vai treinar o Al-Hilal

Jorge Jesus partiu este sábado para a Arábia Saudita, onde irá treinar o Al-Hilal. Na hora da partida, o técnico deixou escapar uma lágrima ao assumir que vai ter saudades do que deixa em Portugal: "Custa-me deixar a minha família, os meus amigos, mas é assim. Tenho de ir mentalizado para isso. O resto, a pressão e a responsabilidade de ganhar, não me assusta nada."

O técnico admitiu que irá "sentir falta do futebol português". "Estive nove anos em duas grandes equipas de Lisboa, sempre na ponta da navalha, e ajudei a desenvolver o futebol em Portugal", lembrou, deixando desde logo uma certeza: "Sei que o projeto do Al-Hilal não é para muitos anos e vou voltar rapidamente a Portugal."

Questionado se pensa regressar para ser selecionador nacional, Jesus garantiu que "neste momento" não pensa nisso, porque não o deixa deixa realizado. "Não sei o que é o futuro. Depois de eu lá chegar não sei o que me poderá acontecer", disse, admitindo que a "complexidade da vida" o obrigou a "mudar de ideias" e levou-o a aceitar um convite das Arábias.

"Vou abraçar este projeto com paixão e determinação. Sei que vou para o país com uma cultura e religião diferentes, com jogadores que não estão habituados ao rigor que temos na Europa. Sou eu que tenho de me habituar a eles. Levo uma esperança muito grande de poder fazer um grande trabalho e de projetar o nome do treinador português por esse mundo fora", acrescentou.

Jesus admitiu que convidou Slimani para ir com ele para o Al-Hilal, mas a resposta foi negativa. "Na Arábia Saudita há um número limite de estrangeiros de oito, mas na Champions só podem jogar três estrangeiros e um asiático. Eu já tenho seis estrangeiros e só tenho abertura para dois. Penso que quero levar três jogadores novos, mas não estou a pensar levar nenhum de Portugal porque não é fácil. Tenho abordado alguns jogadores para irem para lá, como o Slimani, mas ele disse-me que não ia e que eu estava maluco", admitiu.

Nesta sua primeira aventura no estrangeiro, Jorge Jesus garantiu que vai "com o mesmo sentimento e vontade de vencer". "Se a saudade não entrar dentro de mim vou estar à altura do projeto que me apresentaram. O presidente deles veio duas vezes a Lisboa e da primeira vez disse para ele vir, mas por uma questão de educação, mas na segunda senti a vontade enorme que eles tinham de me ter no projeto e aceitei. Estou determinado e convicto de que vou vencer", frisou.