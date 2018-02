Pub

O treinador do Sporting confirmou o acordo extra judicial no processo com os encarnados

Jorge Jesus assumiu esta quinta-feira, após o jogo com o Astana para a Liga Europa, o acordo extra judicial com o Benfica relativo processo que opunha as duas partes desde a sua saída da Luz rumo ao Sporting, em 2015.

"Não fui eu que cheguei a acordo, estava aqui", começou por dizer, confirmando depois o desfecho: "O meu advogado é que resolveu o problema e ainda vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achámos que era a melhor solução. As coisas foram normais, sem problema nenhum."