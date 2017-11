Pub

O treinador leonino assume que o importante é vencer o Belenenses e explica a razão por que reintegrou Bryan Ruiz no plantel

Jorge Jesus assumiu ontem que “tudo o que acontecer no clássico será positivo” para o Sporting. No entanto, o técnico leonino deixou bem claro que, para que isso aconteça, “é preciso vencer o Belenenses”, jogo que se realiza em Alvalade às 18.15, pouco mais de duas horas antes do clássico entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão.

“Com maior ou menor dificuldade, o Sporting tem de arranjar argumentos para vencer o Belenenses”, atirou Jesus, mostrando-se confiante porque a sua equipa “tem vindo a fazer jogos muito interessantes”, pelo que espera que faça nesta tarde “tudo o que tem feito até aqui”.

Isto apesar de na época passada os leões terem sido surpreendidos em casa pelos azuis do Restelo, que venceram por 3-1, algo que Domingos Paciência, treinador do Belenenses, disse ontem ser “muito difícil conseguir neste ano”. “A aposta do Sporting será muito forte para procurar a vitória o mais rápido possível, para assim beneficiar do clássico e, depois, porque tem o jogo com o Barcelona na terça-feira”, explicou.

Jorge Jesus, por sua vez, avisa que, “quando joga com os rivais de Lisboa, o Belenenses torna sempre os jogos difíceis”, razão pela qual garante que a classificação do adversário (9.º lugar) “é um dado subjetivo” para abordar o jogo.

Domingos defende que os leões estão “muito confiantes” nesta fase da época, destacando um “Gelson Martins em grande forma” e ainda um “Bas Dost confiante”. Ainda assim, avisa que do lado do Belenenses “estarão jogadores motivadíssimos para fazer um resultado bom”. “Podemos fazer uma surpresa, a nós os três pontos davam muito jeito. Espero é que não haja casos como nos últimos jogos com FC Porto e Benfica”, sublinhou.

Jorge Jesus revelou entretanto que Bas Dost e Battaglia estão recuperados para o jogo com o Belenenses. “Se não acontecer nada, vão estar convocados. Vão estar au point para o jogo”, garantiu, revelando que “Doumbia continua lesionado”, apesar de já treinar “com algumas limitações”.

Bryan Ruiz a fazer de Adrien

Jorge Jesus explicou ontem as razões que o levaram a reintegrar o costa-riquenho Bryan Ruiz no plantel, depois de o ter dispensado. “No princípio da época tinha uma ideia e passados alguns meses passei a ter outra. Penso que é um elemento que pode acrescentar qualidade à equipa e senti que podia trazer algo que eu achava que a equipa não tinha com a saída do Adrien”, assumiu o técnico.

Ou seja, Jesus aposta em converter o avançado Bryan Ruiz num médio. “Pelas características dele e do que é a minha equipa, será um jogador que, com a leitura do jogo que tem e a qualidade, poderá ser um jogador mais posicional e é dentro desta ideia que estamos a trabalhar”, assumiu, revelando que o costa-riquenho “aceitou” o que lhe foi proposto. “Se vai mudar as minhas ideias em relação ao segundo médio ou dez, depende dele. Portanto, acho que ele veio garantir, de certa forma, características que, com a saída do Adrien, senti que eram necessárias”, resumiu, assumindo que, desta forma, “dificilmente” o Sporting irá procurar outra solução no mercado de janeiro.