Sporting's head-coach Jorge Jesus reacts during their Portuguese Cup soccer match against FC Porto, held at Dragao stadium, Porto, Portugal, 7 February 2018. JOSE COELHO/LUSA

Pub

O treinador do Sporting destacou as "muitas oportunidades" da sua equipa no Dragão e queixou-se de uma falta que antecedeu o golo do FC Porto

Jorge Jesus, treinador do Sporting, elogiou o facto de este clássico ter sido "mais aberto que os anteriores". "Foi um bom jogo, também por teremos apresentado posicionamentos diferentes para os jogadores do FC Porto", sublinhou, elogiando que a sua equipa "teve muitas oportunidades e nestes jogos não marcar dá muitos prejuízos".

Na opinião do técnico, "o Sporting fez um grande jogo", mas lamentou a ineficácia da sua equipa: "Nos últimos minutos, dentro da área, faltou-nos ter um finalizador para empurrar a bola." Ainda assim, apesar da desvantagem de 1-0, Jesus garante que "a eliminatória será decidida em Alvalade, está tudo em aberto".

Questionado sobre o facto de Sérgio Conceição ter dito que adivinhou a alteração tática que o Sporting apresentou no Dragão, Jesus garantiu que, afinal, a sua equipa "não mudou taticamente". "Houve alguns posicionamentos que fez com que fez com que a equipa jogasse um pouco diferente. No fundo, apenas procuramos surpreeender o FC Porto pelos posicionamentos."

Depois, Jorge Jesus não deixou de fazer alguns reparos ao trabalho do árbitro João Pinheiro: "Este jogo podia ter acabado 3-3 ou 2-2, mas o golo do FC Porto nasceu de uma falta do Bruno Fernandes. Depois, o Fábio Coentrão viu amarelo quando não tem de ver. Gosto mutio deste árbitro, mas hoje não gostei do trabalho dele, mas não teve influência no resultado."