O treinador leonino considera que há uma enorme pressão em torno do lateral. "Tem de estar preparado emocionalmente", diz

Jorge Jesus fez ontem uma defesa acérrima de Fábio Coentrão, jogador que irá cumprir castigo no jogo desta noite (20.00) com o Tondela, a contar para a 23.ª jornada da Liga, alegadamente por ter cuspido na direção dos adeptos do FC Porto no jogo da Taça de Portugal, disputado no Dragão.

"Ele está a passar aquilo que eu passei no meu primeiro ano no Sporting. Tudo o que ele faz é realçado", assumiu o treinador do Sporting, considerando no entanto que na sua primeira época em Alvalade, após sair do Benfica, não fui tão visado devido aos resultados desportivos. "Se chorou, chorou. Se deu um soco no banco, deu um soco no banco... O Fábio tem de se adaptar ao facto de que ele é o foco de tudo o que não é normal. Tem de estar preparado emocionalmente e saber que isto faz parte do jogo e da profissão dele", sublinhou Jesus.

Sobre o futuro de Fábio Coentrão, Jesus lembrou que "o Real Madrid é que é dono do jogador", mas deixou em aberto o regresso do lateral esquerdo ao clube espanhol: "O que sei é que se continuar a jogar a este ritmo... Já fez mais jogos no Sporting do que em três anos de Real, se continuar assim, seguramente não vai ter o Sporting, vai ter muitos clubes da Europa atrás dele."

Relativamente à viagem a Tondela, o treinador sportinguista revelou que "Bas Dost tem recuperado dentro do possível", tendo em conta a lesão nas costas que o tem afetado. E, nesse sentido, revelou que o goleador holandês "está convocado". "Pode não estar a 100%, mas dá-nos algumas garantias para o lançar no jogo", frisou.

Quanto ao substituto de Fábio Coentrão no onze, Jesus deu a garantia de que Lumor, contratado em janeiro ao Portimonense, não será opção. "Chegou numa altura complicada e ele não conhece as rotinas defensivas da equipa, portanto irei sempre optar por jogadores habituados a essa posição e que estão comigo há mais tempo", adiantou, considerando que a partida com o Tondela "será completamente diferente do jogo com o Astana, em termos de objetivo".

Nesse sentido, lembrou que o Sporting está neste momento "à procura de estabilizar em termos de recuperação", sublinhando que o dia de ontem foi "praticamente o único dia" em que o Sporting trabalhou a pensar no Tondela. "É verdade que as vitórias ajudam ao desgaste emocional, mas vamos ter um jogo difícil em Tondela, como é tradicional. São muito organizados defensivamente, mas nós estamos preparados em todos os jogos para este cenário. Falta ver se estamos disponíveis fisicamente, mas acredito que sim, que estamos", assumiu.

Jesus realça presidente

Na conferência de imprensa de antevisão à 23.ª jornada, Jorge Jesus foi questionado sobre o pedido do presidente Bruno de Carvalho de boicote à imprensa, mas driblou a questão. "O mais importante das declarações do presidente foi a resposta esmagadora que os adeptos do Sporting deram à sua liderança", realçou, antes de concluir: "Estou aqui para fazer o meu trabalho, que não é comentar as opiniões do presidente em público. Se tiver de comentar alguma coisa faço-o em privado, como sempre acontece. O meu trabalho é tentar valorizar os resultados desportivos e não só. Também os financeiros."