O treinador do Sporting, Jorge Jesus, não atira a toalha ao chão, mas quase... Após a derrota com o FC Porto (2-1), o emblema do leão ficou a oito pontos do 1.º lugar da I Liga. "Está mais difícil. Não vamos estar aqui a inventar", reconhece o técnico. E, embora diga que "ainda estão 27 pontos em disputa, ainda tudo é possível", admite que "há outras provas em que o Sporting vai investir".

"Ainda há o apuramento para a Champions [direto para o 1.º classificado, via play-off para o 2.º]. Há muito a fazer", notou Jesus, esta sexta-feira, após o desaire que deixou a equipa verde e branca mais distante da luta pelo título - apontando também à Taça de Portugal à Liga Europa. Quanto ao campeonato, "de cinco para oito pontos, ficámos numa situação mais difícil", frisou.

Antes, já o técnico da equipa leonina lamentara o desfecho da partida do Dragão. "Fomos melhores, mas saímos daqui com a derrota", disse, na entrevista rápida à Sport TV, após a partida. "O Sporting esteve muito bem, fez um excelente jogo. Criámos oportunidades - três flagrantes nos últimos dez minutos, mas não conseguimos concretizar", sublinhou Jorge Jesus.

De resto, apesar do resultado, o treinador do Sporting destacou a exibição de Rafael Leão - entrado em campo ao minuto 44, para o lugar de Doumbia. "Ganhámos mais um jogador. E atenção que ainda é júnior. Só não o coloquei de início porque o FC Porto tem dois centrais muito fortes e tive receio que o miúdo começasse a ter medo do jogo. Foi mais cedo do que pensava e fez logo um golo. Deu bons sinais", concluiu.