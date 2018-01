Pub

Jorge Braz revelou esta segunda-feira o sonho de vencer o Campeonato da Europa de futsal e considerou ser "impensável" Portugal ficar "abaixo do terceiro lugar" na competição que terá lugar na Eslovénia.

"Os objetivos são claros. Se neste momento somos terceiros do ranking, ficar abaixo disso é impensável. Temos noção clara da medalha que queremos. Somos candidatos a esse sonho, mas temos a consciência de que há outras seleções mais favoritas do que nós. Uma medalha terá de vir. Esse é o objetivo", afirmou Jorge Braz, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O técnico, que divulgou a lista de 14 convocados para a prova que se disputa entre 30 de janeiro e 10 de fevereiro, assumiu que Portugal tem todas as condições para passar em primeiro lugar do Grupo C, no qual ficou inserido com Roménia e Ucrânia.

"A Roménia já é uma velha conhecida. Cada vez que vamos a um sorteio, já estamos à espera que a bola de Portugal e Roménia se cruze", começou por brincar, antes de enaltecer a experiência dos romenos: "Muitos dos jogadores que vão jogar este Europeu, jogaram em 2007, em Portugal. Conhecemo-los perfeitamente."

Já a Ucrânia, segundo o técnico, poderá ser uma das surpresas da competição, juntamente com a Sérvia, a Eslovénia, o Cazaquistão e o Azerbaijão.

"A Ucrânia será, talvez, a seleção que mais tem evoluído ultimamente. No ranking da FIFA está exatamente atrás de nós. A Ucrânia pode ser uma surpresa neste Europeu. É uma seleção a ter em conta", adiantou.

Jorge Braz destacou a experiência do grupo de jogadores que terá à sua disposição e que ajuda a reforçar as ambições lusas naquela que será a sétima participação num Campeonato da Europa.

"São poucos os jogadores que nunca estiveram numa fase final. Durante o trajeto deles, já vivenciaram muito em termos de exigências competitivas e isso é importante. O que temos passado permite-nos sonhar com o que queremos e ter consciência do que queremos fazer", referiu.

Por outro lado, o selecionador nacional retirou a pressão de Ricardinho, recentemente eleito, pela quinta vez, como melhor futsalista do mundo, lembrando que o mágico está inserido numa "seleção que o complementa".

Portugal estreia-se no Europeu no dia 31 de janeiro, diante da Roménia, e no dia 04 de fevereiro defronta a Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.

Lista dos 14 convocados:

- Guarda-redes: André Sousa (Sporting), Bebé (Leões de Porto Salvo) e Vítor Hugo (Sporting de Braga).

- Fixos: André Coelho (Benfica), Fábio Cecílio (Benfica), João Matos (Sporting) e Nilson (Sporting de Braga).

- Alas: Pany Varela (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Márcio (Fundão), Pedro Cary (Sporting), Ricardinho (Inter Movistar, Esp) e Tiago Brito (Benfica).

- Pivô: Tunha (Belenenses).