O selecionador português de futsal vai dar o pontapé de saída do Desportivo de Chaves--Estoril-Praia, jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa homenagem pela conquista do campeonato europeu, disse hoje à Lusa fonte do emblema 'azul-grená'.

Este "gesto simbólico" é a homenagem do Desportivo de Chaves a Jorge Braz, de 45 anos, ex-atleta e sócio do clube de Trás-os-Montes, no qual fez a formação, tendo integrado o plantel principal nas épocas 1991/92 e 1993/94.

Além disso, o clube vai ainda homenagear o treinador-adjunto Pedro Palas, natural de Chaves, distrito de Vila Real.

"Trata-se de dois transmontanos com fortes ligações ao nosso clube, à cidade de Chaves e à região de Trás-os-Montes, pelo que a vitória nacional nos orgulha particularmente a todos", refere o emblema 'azul-grená', na sua página oficial.

O Desportivo de Chaves avançou ainda que irão estar presentes elementos da direção da Liga Portugal e do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Hermínio Loureiro.

O clube pede aos associados, adeptos e transmontanos para assistirem ao jogo de domingo e à "alegria do momento simbólico".

"Juntos honramos Portugal e contribuímos para a sua afirmação na Europa e no mundo", frisou.

Portugal conquistou pela primeira vez, no dia 10 de fevereiro, o título de campeão europeu de futsal, em Ljubljana, Eslovénia.

O jogo entre Desportivo de Chaves e Estoril-Praia realiza-se domingo, às 16:00, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.