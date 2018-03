Pub

Jogo foi cancelado e o público bateu palmas a capitão da Fiorentina

A morte do capitão da Fiorentina David Astori chocou o futebol italiano e em Génova apanhou de surpresa duas equipas que já faziam o aquecimento para um jogo ao meio dia. Os jogadores do Génova e do Cagliari foram informados no relvado da morte do colega de 31 anos e do adiamento do jogo.

As imagens mostram a consternação dos futebolista do pessoal técnico dos dois clubes.

A fotografia de Astori foi mostrada nos ecrãs gigantes e os adeptos bateram palmas e saíram do estádio em seguida, face ao adiamento da partida.

O capitão da Fiorentina David Astori morreu este domingo, aos 31 anos, de doença súbita, segundo informou o clube. Todos os jogos da série A agendados para este domingo foram adiados.

