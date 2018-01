Pub

Julie Ertz joga futebol é casada com Zach Ertz do Philadelphia Eagles, que vão jogar a final do campeonato de futebol americano.

Julie Ertz joga na seleção de futebol (soccer para os americanos) dos EUA e estava em campo, quando soube que o marido, Zach Ertz do Philadelphia Eagles tinha conseguido apurar-se para a final do Super Bowl, o evento mais importante,não só do futebol americano como do desporto do país.

Daí as lágrimas da atleta ao saber do feito do marido. "Eu tentei não ver como estava o jogo ao intervalo, mas as pessoas sorriam para mim como se soubessem de algo. Eu não podia adivinhar, mas depois disseram e aí eu tive certeza. Estou muito feliz por eles. Inacreditavelmente feliz", explicou ela, após o confronto.

Essas imagens foram depois mostradas a Zach... que começou também chorar.

lie Ertz foi a autora de um dos golos dos EUA no particular com a Dinamarca (5-1), enquanto o marido ajudou os Eagles a apurararem-se pela terceira vez para o Super Bowl, ao vencer os Minnesota Vikings, por 38-6. A equipa de Filadélfia regressa á final mais esperada da NFL 13 anos depois, procurando ainda o primeiro título, depois das finais perdidas de 1981 e 2005.

E tal como aconteceu em 2005, este ano os Eagles vão jogar com os New England Patriots de Tom Brady, campeões em título, que no domingo derrotaram os Jacksonville Jaguars, por 24-20.