Os primeiros exames afastaram cenários mais graves. Jogador vai ser reavaliado

O jogador do União da Madeira Tiago Almeida sofreu um traumatismo cranioencefálico na partida de quarta-feira frente ao Nacional, relativa à 33.ª jornada da II Liga de futebol.

A lesão ocorreu à passagem dos 70 minutos, num choque violento com Felipe Lopes, que acabou sendo também substituído, tendo o jogador sido retirado de ambulância do terreno de jogo.

Após os primeiros exames, ficaram afastados cenários mais graves, contudo, o jogador vai ser reavaliado e passará a noite no Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal.

O União da Madeira perdeu com o líder Nacional por 3-1, num dérbi madeirense disputado no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.