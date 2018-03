Pub

Bruno Boban, do Marsónia, caiu em campo, depois de um lance em que foi atingido com a bola no peito

Um futebolista croata de 25 anos morreu em campo, este sábado. Bruno Boban, do Marsónia, caiu no relvado, depois de um lance em que foi atingido com a bola no peito - foi alvo de várias tentativas de reanimação, sem sucesso.

O Marsónia defrontava o Slavonija Poega, num jogo da terceira divisão croata.

Bruno Boban é o irmão mais novo do também futebolista Gabrijel Boban, que joga na primeira divisão do país.

O croata Manduki, da Juventus, que alinhou pelo Marsónia no início da carreira, já apresentou os seus sentimentos nas redes sociais.