O atleta João Vieira (Sporting) sagrou-se este domingo campeão nacional de marcha, triunfando pelo segundo ano consecutivo na prova de 20 km de estrada, disputada em Quarteira.

O marchador olímpico, de 41 anos, conquistou o seu 45.º título nacional absoluto, escapando ao grupo dos primeiros logo à sexta volta de um total de 20 ao percurso de um quilómetro desenhado na envolvente do Estádio Municipal de Quarteira.

O atleta 'leonino', agora campeão nacional nos 20 km de estrada por seis vezes, triunfou com um tempo de 1:25.44 horas , deixando nos outros dois lugares do pódio os benfiquistas Miguel Carvalho (segundo, a 1.02 minutos) e Miguel Rodrigues (terceiro, a 3.48 minutos).

"É uma prova sempre difícil. Decidi marcar presença, mas não foi um dia com as condições adequadas para marchar. Um percurso bastante difícil, ainda por cima com bastante vento", afirmou, após o final.

João Vieira, que lidera o grupo de marcha da secção de atletismo do Sporting, disse que só decidiu participar porque se trata de uma prova nacional: "Sou português, tenho sempre muito prazer em participar nos campeonatos nacionais. É mais um título para o meu clube".

Em termos individuais, porém, João Vieira falhou o objetivo que tinha traçado, um tempo abaixo de 1:25 horas, que lhe permitiria o acesso ao Campeonato do Mundo de Nações de marcha, marcado para maio, na China.

"Não o consegui, mas não faz mal. Há mais provas. Há que recuperar, preparar as provas e continuar a desfrutar", concluiu.

Resultados:

1. João Vieira (Sporting), 1:25.44 horas

2. Miguel Carvalho (Benfica), 1:26.45

3. Miguel Rodrigues (Benfica), 1:29.31

4. Rui Coelho (Clube de Atletismo de Seia), 1:31.01

5. Pedro Isidro (Benfica), 1:32.57