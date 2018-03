Pub

Triunfo esmagador do português sobre o belga, com 6-0 e 6-1, no Masters de Miami. É a segunda vez que o vimaranense derrota tenista do top 10. Na próxima ronda defronta o vencedor Jared Donaldson ou Feliciano López

João Sousa, o melhor atleta da história do ténis português, conseguiu um feito histórico ao bater nesta sexta-feira em Miami o belga David Goffin, número 9 do mundo e sétimo cabeça de série do Masters 1000 de Miami.



A grande surpresa vem da expressão dos números, apesar das evidentes limitações físicas do belga. O vimaranense esmagou com 6-0 e 6-1, precisando de apenas 61 minutos.



Na próxima ronda, João Sousa vai enfrentar o vencedor do encontro entre o norte-americano Jared Donaldson (49) e o espanhol Feliciano López (32).



João Sousa, atual número 80 da hierarquia, bateu, assim, pela segunda vez um top 10. A primeira tinha sido na Malásia em 2013 diante do espanhol David Ferrer, na altura número quatro do mundo. Sousa acabaria por ganhar o torneio daquele país asiático.