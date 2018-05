Pub

O tenista, que no domingo se tornou no primeiro português a conquistar o Estoril Open, passou a ocupar o 48.º lugar do ranking ATP, com um salto de 20 lugares

No Estoril, o jogador vimaranense, de 29 anos, venceu o terceiro título da carreira, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015), ao bater o norte-americano Frances Tiafoe, 68.º do ranking, em dois 'sets', com um duplo 6-4.

Sousa, que tem como máximo de carreira o 28.º posto da hierarquia mundial, regressa ao top 50, em que já não figurava desde agosto do ano passado.

O topo do ranking manteve-se inalterado, com o espanhol Rafael Nadal a continuar na liderança, seguido do suíço Roger Federer, segundo, e do germânico Alexander Zverev, terceiro.

Destaque para o búlgaro Grigor Dimitrov, que subiu ao quarto lugar por troca com o croata Marin Cilic, que caiu para quinto.

Gastão Elias continua como o segundo melhor português, tendo perdido quatro posições e caído para o 112.º lugar, enquanto Pedro Sousa, que esteve perto de vencer João Sousa no Estoril Open, segue no 144.º posto.

No ranking feminino, Simona Halep continua no comando, à frente da dinamarquesa Caroline Wozniacki, segundo classificada, e da espanhola Garbine Muguruza, terceira.

A nível nacional, Michelle Larcher de Brito, a tenista portuguesa mais bem cotada, perdeu 41 lugares e saiu do top 500, ocupando agora o 520.º lugar. Inês Murta segue no 617.º posto, enquanto Maria João Koehler é 680.º classificada.