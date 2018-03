Pub

O português, 80.º classificado do ranking mundial, vai ter entrada direta no quadro principal do Estoril Open, anunciou esta terça-feira a organização do único torneio nacional que integra o circuito da Associação de Tenistas Profissional (ATP).

Sousa foi, precisamente, o último tenista com acesso direto, numa lista de 19 praticantes, que é encabeçada pelo sul-africano Kevin Anderson, número oito da hierarquia da ATP e único integrante do top 10 mundial, seguido do espanhol Pablo Carreño Busta, 19.º do ranking, campeão em título.

O australiano Nick Kyrgios (20.º do mundo), os espanhóis Albert Ramos-Vinolas (24.º) e David Ferrer (35.º), o britânico Kyle Edmund (26.º) e o luxemburguês Gilles Muller (28.º), finalista vencido, também se destacam no quadro principal da prova, que realiza entre 28 de abril e 06 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

No total, a edição de 2018 do Estoril Open contará com seis tenistas do top 30 e um recorde de 13 nacionalidades entre os jogadores que já garantiram a entrada direta, com a Espanha a dominar o elenco, com quatro representantes.

"A edição deste ano tem por mote a arte do ténis e só posso dizer que estamos muito contentes com o diversificado naipe de artistas da raqueta que marcará presença", disse o diretor do torneio, João Zilhão.

Lista completa de inscritos:

Com acesso direto

Kevin Anderson (AFS) 8.º

Pablo Carreño Busta (ESP) 19.º

Nick Kyrgios (AUS) 20.º

Albert Ramos-Vinolas (ESP) 24.º

Kyle Edmund (GBR) 26.º

Gilles Muller (LUX) 28.º

David Ferrer (ESP) 35.º

Robin Haase (HOL) 44.º

Leonardo Mayer (ARG) 45.º

Benoît Paire (FRA) 47.º

Daniil Medvedev (RUS) 52.º

Tennys Sandgren (EUA) 58.º

Frances Tiafoe (EUA) 63.º

Nicolas Jarry (ARG) 65.º

Federico Delbonis (ARG) 67.º

Stefanos Tsitsipas (GRE) 70.º

Gilles Simon (FRA) 72.º

Roberto Carballes Baena (ESP) 78.º

João Sousa (POR) 80.º

Alternates

Nicolas Kicker (ARG) 87.º

John Millman (AUS) 96.º

Marco Cecchinato (ITA) 97.º

Malek Jaziri (TUN) 98.º

Mikhail Youzhny (RUS) 102.º

Ricardas Berankis (LIT) 103.º

Cameron Norrie (GBR) 105.º

Pablo Andujar (ESP) 105.º

Gastão Elias (POR) 106.º