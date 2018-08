João Sousa na final do Estoril Open

Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu a promessa e voltou ao Clube de Ténis do Estoril para ver João Sousa vencer o grego Stefanos Tsistsipas e garantir um lugar na final do Estoril Open. Um marco histórico para o tenista e para o ténis português, já que é a primeira final do vimaranense em casa (a 10.ª da carreira) e a primeira vez que um jogador nacional chega à final do único torneio ATP em Portugal.

O tenista português não quis desiludir o Presidente da República e bateu a jovem promessa grega por 4-6, 6-1 e 6-7. Sousa vai assim jogar a final do Millennium Estoril Open, a mais aguardada e ambicionada da carreira.

O número 68 mundial voltou a fazer as delícias do público presente no Estádio Millennium. Seguro de si, o português soube como empolgar as bancadas e venceu o primeiro set por 6-4, depois de um break ao sétimo jogo que o catapultou para o triunfo no primeiro parcial. Mas, tal, como na véspera, deu o segundo set como perdido aos 6-1, com o grego a levar a decisão para um terceiro parcial.

O terceiro set viria a ser o mais equilibrado e viria a ser resolvido no tie-break onde João Sousa teve frieza e capacidade de aproveitar os erros de Tsitsipas para festejar o quarto triunfo consecutivo no Clube de Ténis do Estoril e agarrar um lugar na final do torneio.

Depois de três anos a ser eliminado na estreia, João Sousa, chega assim à 10.ª final ATP da carreira, a primeira em Portugal. É mesmo preciso recuar até 2010 e ao antigo Estoril Open para encontrar feito semelhante. Nesse ano Fred Gil chegou à final e perdeu com Albert Montañes. Domingo, o melhor português de todos os tempos terá oportunidade de fazer melhor, frente ao vencedor do duelo entre Frances Tiafoe ou Pablo Carreño Busta.