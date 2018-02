Pub

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na primeira ronda do torneio do Dubai, ao perder com o francês Pierre-Hugues Herbert, num encontro em que desperdiçou três 'match points'.

O vimaranense, 72.º do 'ranking' mundial, entrou bem e venceu o primeiro 'set', por 6-4, e chegou a ter um 'break' de vantagem no segundo parcial, mas acabou por perder pelo mesmo resultado.

No decisivo 'set', em que nenhum dos tenistas conseguiu quebrar o serviço ao adversário, João Sousa dispôs de três pontos para fechar o encontro no 'tie-break', que acabou por desperdiçar, sendo derrotado por 7-6 (10-8).

O francês, 99.º do 'ranking', festejou o triunfo ao final de duas horas e cinco minutos e vai agora defrontar o espanhol Roberto Bautista Agut, terceiro cabeça de série.