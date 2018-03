Pub

O tenista português assegurou a sua primeira presença na terceira ronda do torneio norte-americano

O tenista português João Sousa, 85.º do 'ranking' mundial, venceu esta segunda-feira o alemão Alexander Zverev, quinto do mundo, por 7-5, 5-7 e 6-4, na segunda ronda do ATP 1.000 de Indian Wells.

O número um português necessitou de duas horas e 25 minutos para superar Zverev e assegurar a sua primeira presença na terceira ronda do torneio norte-americano.

Na terceira ronda, Sousa vai defrontar o canadiano Milos Raonic, 38.º da hierarquia, que derrotou o compatriota Felix Auger Aliassime, 169.º do mundo, por duplo 6-4, em uma hora e 19 minutos.

