Tenista português faz história ao garantir um lugar nas meias-finais do Estoril Open. (em atualização)

João Sousa segue imparável no Estoril Open. O melhor tenista português de todos os tempos livrou-se da malapata da estreia (três anos a ser eliminado) e tem estado a mostrar todo o seu poderio no Clube de Ténis do Estoril. Esta sexta-feira, o número 68 do ranking mundial eliminou Kyle Edmund (23.º ATP) pelos parciais de 6-3, 1-6 e 6-0.

O vimaranense faz assim história no open português ao chegar às meias-finais, algo que ainda ninguém tinha conseguido no renovado torneio, desde 2015.

Sousa irá agora lutar por um lugar na final do Estoril Open com o grego Stefanos Tsitsipas.