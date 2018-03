Pub

O tenista português destacou esta segunda-feira a força mental e o trabalho como os principais fatores para a vitória sobre o alemão Alexander Zverev, na segunda ronda do Masters 1000 de Indian Wells.

"Mentalmente estive muito forte, e daí a minha vitoria de hoje", disse João Sousa em declarações à sua assessoria de imprensa, depois de se ter imposto ao número cinco do mundo pelos parciais de 7-5, 5-7 e 6-4.

O português, 85.º do ranking mundial, mostrou-se "bastante satisfeito" com a vitória e com a forma como soube "dar a volta ao encontro".

"Consegui jogar a um bom nível durante quase todo o encontro, no primeiro set estive por baixo, o segundo foi decidido nos pequenos detalhes e no terceiro consegui dar a volta a um resultado menos favorável", explicou.

O número um português, que na quarta-feira defronta o canadiano Milos Raonic, 38.º da hierarquia, atribuiu também o triunfo ao bom trabalho que tem desenvolvido.

"Sempre acreditei que estamos no bom caminho, o trabalho. Esta vitória é fruto desse bom trabalho motiva-me ainda mais para continuar a fazer um bom torneio", rematou.