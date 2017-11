Pub

João Sousa cedeu apenas um jogo nos quartos-de-final do Campeonato Nacional Absoluto de ténis, batendo o jovem Tiago Cação por 6-0 e 6-1.

Depois das dificuldades enfrentadas no encontro da segunda ronda, no qual teve de esforçar-se para derrotar o velho conhecido Gonçalo Falcão, por 7-5 e 7-6 (7-3), o número um nacional mostrou-se esta sexta-feira dominador no triunfo diante do 1254.º jogador mundial.

A diferença de nível entre os dois tenistas foi por demais evidente, com o 59.º classificado do 'ranking' e primeiro cabeça de série dos Nacionais a apressar-se a vencer rumo às meias-finais da competição disputada na Beloura Tennis Academy, em Sintra.

Nas 'meias', Sousa, de regresso ao Campeonato Nacional após 12 anos de ausência, vai defrontar Frederico Gil, que derrotou Francisco Cabral, por 7-5 e 6-2, nos quartos de final.

Antigo número um nacional e 62.º jogador mundial (em abril de 2011), o carismático Gil lidera por 2-0 o frente a frente com o principal tenista luso da atualidade.

O 471.º classificado do 'ranking' ATP impôs-se a Sousa nos oitavos de final do Estoril Open, em 2008, e na primeira ronda do torneio de Barcelona, em 2012.

A outra meia-final vai opor José Ricardo Nunes, que beneficiou da desistência do ainda campeão em título João Monteiro com uma lesão no pé, e Daniel Rodrigues, vencedor face a Bernardo Saraiva, por 6-2 e 6-4.