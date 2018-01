Pub

Português, formado no Sporting e com nome de craque, jovem defesa de 20 anos foi escolhido pelos Los Angeles FC

Tal como acontece nas restantes ligas profissionais do desporto nos Estados Unidos, também na Major League Soccer (MLS) se efetua anualmente um draft para as equipas escolherem os melhores futebolistas saídos das equipas universitárias. E este ano a primeira escolha recaiu num jogador português, João Moutinho.

Tal como o médio homónimo que agora representa o Mónaco, também este defensor, de 20 anos, foi formado no Sporting. No verão passado, o jovem jogador mudou-se para o Estados Unidos, para estudar e representar a equipa de futebol na Universidade de Akron, no Ohio (na cidade onde nasceram os basquetebolistas LeBron James e Stephen Curry, por exemplo), a qual ajudou a chegar às meias-finais do campeonato universitário.

Moutinho, que pode jogar a lateral esquerdo, central ou médio defensivo, foi ganhando destaque e favoritismo para ser a primeira escolha do draft. O que foi confirmado agora com a opção dos Los Angeles FC, equipa que vai estrear-se na MLS na próxima temporada, com o ex-selecionador norte-americano Bob Bradley. como treinador principal.

"É uma montanha russa de emoções. Nunca pensei nisto quando vim para cá. Ser a primeira escolha num draft com um excelente grupo de jogadores é uma verdadeira honra", comentou o jovem defensor português.