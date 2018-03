Pub

Confirma-se a notícia dada pelo DN a 17 de janeiro último. O antigo técnico do Sporting de Braga vai tentar levar o clube da Luz à I divisão na próxima época

O Benfica anunciou nesta quinta-feira o nome do treinador da equipa de futebol feminino que vai começar na próxima época pela II divisão. João Marques, tal como o DN havia revelado em primeira mão a 17 de janeiro, é o treinador.



"Sinto-me muito honrado por este convite, é um orgulho estar aqui. Da minha parte prometo ao Benfica e a estas pessoas que apostaram em mim um compromisso muito grande no futebol feminino. Eu e a minha equipa técnica iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a aposta feita em nós seja acertada e que no futuro consigamos, todos juntos, os títulos para o futebol feminino", disse João Marques que reconheceu a ambição de ver a equipa da Luz discutir a Liga dos Campeões dentro de dois, três anos.



"Estamos a trabalhar nesse sentido e um dos objetivos é batermo-nos com qualquer equipa mundial olhos nos olhos. Vamos ter de trabalhar muito com a nossa formação, mas daqui a três/quatro anos pensamos que vamos fazer frente a qualquer equipa mundial. O Benfica quer ser uma potência a nível nacional e mundial no futebol feminino. É para isso que vamos trabalhar."