Internacional português vai terminar a temporada ao serviço dos londrinos, onde também atua José Fonte com quem admite que se aconselhou. Vai jogar com a camisola 18.

Está consumado o empréstimo de João Mario por parte do Inter de Milão aos ingleses do West Ham. A cedência, pelo que se sabe, é até final da temporada e o clube britânico deve ficar com opção de compra supostamente no valor de 35 milhões de euros.



"Estou muito feliz por estar aqui. É ótimo para mim fazer parte desta fantástica equipa e estou muito honrado por estar aqui. Foi tudo tão rápido. É realmente emocionante para mim jogar na Premier League. Falei com o treinador e estou muito feliz em ser treinado por um treinador como David Moyes. Falei com José Fonte, é verdade. Ele falou-me muito sobre o West Ham. Era realmente importante para mim vir aqui para o West Ham. É um clube histórico com um estádio fantástico e grandes jogadores", disse o futebolista na sua primeira declaração como futebolista dos londrinos.

Refira-se que João Mário demorou a aceitar o West Ham, clube que tenta afastar-se dos lugares de descida - tem mais quatro pontos que a primeira equipa na zona de despromoção. O emblema de Londres parece ser a situação perfeita para o futebolista não perder o comboio do Mundial.