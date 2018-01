Pub

Inter de Milão quer fazer uma troca com os andaluzes que englobe a transferência do argentino Correa para o Giuseppe Meazza

O Inter de Milão está a tentar colocar João Mário, que não entra nas primeiras escolhas de Luciano Spaletti, e, nesse sentido, o internacional português, que precisa de minutos para ser convocado para o Mundial, pode estar perto de rumar ao Sevilha de Daniel Carriço na condição de emprestado.



Em sentido contrário, o argentino Correa tem fortes possibilidades de rumar ao Giuseppe Meazza, até porque é um futebolista do agrado do treinador do Inter de Milão.



O Inter deseja a saída de João Mário, o jogador deseja sair para ir ao Mundial e o Sevilha parece interessado no português. Pode estar por horas a oficialização do negócio, garante-se em Itália.