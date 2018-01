Pub

O novo médio do West Ham entrou ao intervalo, mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipa em Wigan

O West Ham foi este sábado afastado da Taça de Inglaterra ao perder na visita ao campo do Wigan, do segundo escalão. por 0-2.

Este jogo ficou marcado pela estreia de João Mário (médio emprestado pelo Inter Milão), que foi lançado ao intervalo quando os londrinos já perdiam por 1-0 e jogavam com dez por expulsão de Masuaku. Só que Will Griggs bisou e ditou a eliminação do West Ham.

Outra tarde para esquecer teve Renato Sanches, que sofreu uma lesão muscular aos 32 minutos do jogo com o Notts County. O Swansea de Carlos Carvalhal esteve em vantagem no campo da equipa do quarto escalão do futebol inglês, mas deixou-se empatar no segundo tempo e terá de fazer um jogo de desempate, agora em casa.

O Watford, no primeiro jogo após a saída de Marco Silva, foi eliminado em Southampton ao perder por 1-0. O golo da equipa onde alinha Cédric Soares (foi titular) foi marcado por Jack Stephens logo aos quatro minutos.

Quem seguiu em frente foi o Leicester que foi ao campo do Peterborough (terceiro escalão) vencer por 5-1, com Adrien Silva a assistir Diabaté para o primeiro golo dos Foxes.

Entretanto, no Championship (segundo escalão) o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo voltou a vencer, desta vez na deslocação ao Ipswich, por 1-0. Ivan Cavaleiro fez o golo do triunfo dos líderes do campeonato, numa partida em que Rúben Neves, Hélder Costa e Diogo Jota também foram titulares.