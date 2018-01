Pub

João Henriques, o novo técnico, prometeu "uma equipa ambiciosa, competente e equilibrada", procurando três pontos em cada jornada da I Liga de futebol.

"[Ser] o terceiro treinador numa época nunca é bom, independente de eu ser o terceiro, é uma situação desagradável para o clube. A partir deste momento, vamos olhar para a frente e não para trás e ir conquistando aquilo que precisamos, que são pontos", disse João Henriques em conferência de imprensa.

Para o antigo técnico do Leixões, de 45 anos, para quem a estreia na I Liga "é um passo sustentado" e não "uma situação de deslumbramento ou de ir à procura de sucesso rápido", a prioridade imediata é o jogo na Vila das Aves, procurando fazer com que "a equipa seja equilibrada, não deixando que a emoção se sobreponha à razão".

"A equipa está há cerca de dois meses e meio sem obter uma vitória e nós queremos fazê-lo já na próxima semana, porque trabalhar sobre vitórias é sempre muito mais fácil. Aquilo que lhes disse a eles no balneário e senti que lhes chegou é que vamos desfrutar de cada uma das jornadas com competência e, se o fizermos, estaremos muito mais próximos do sucesso. Três pontos é o foco, com qualidade, sempre que possível", sublinhou.

João Henriques deu conta de "uma grande vontade [de todos] em virar a página" e lembrou que existe "uma segunda volta praticamente completa para inverter a situação e o atual momento", reiterando a ideia de "a equipa não está no lugar equivalente ao seu real valor".

"O nosso Paços de Ferreira vai ser uma equipa ambiciosa, competente e equilibrada. Não bastam as palavras daquilo que estou a dizer, naturalmente, nós pretendemos que a equipa transmita isso para os adeptos e os sócios, para que eles também se sintam confortáveis com a equipa, para que voltem a dar as alegrias recentes que deram, com um futebol positivo, alegre, com os resultados a acontecerem constantemente e à procura em cada jornada dos três pontos", afirmou João Henriques.

A cumprir o primeiro dia numa "casa que deixa sempre água na boca para quem chega", João Henriques falou ainda do reforço da equipa para dizer os "dossiês estavam iniciados e vão agora ser alvo de análise, com ponderação", porque "há tempo para fazer as coisas bem feitas".

E, em relação ao Leixões, que representou durante duas épocas, a primeira delas como adjunto, João Henriques falou de trabalho feito e assegurou que o seu foco em Paços será igual ao que mostrou na formação de Matosinhos e em todos os clubes que representou.

"O meu foco estava no Leixões, procurava semanalmente a mesma coisa que vou procurar aqui, conquistar três pontos, em busca sempre de lugares mais acima. Fechou-se essa página, deixámos o trabalho feito, bem feito, vamos entrar nesta nova etapa da nossa vida como treinadores e tentar colaborar e dar tudo o que temos a esta instituição. Que sejamos muito competentes, trabalhadores, focados, à procura de um objetivo que, no Paços, é olhar muito mais para cima na classificação do que o lugar em que atualmente está", concluiu.

No Paços de Ferreira, João Henriques vai liderar uma equipa técnica composta por Luís Morgado (adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (treinador de guarda-redes) e Hugo Melo (observação), deixando a equipa principal Luís Bispo, Miguel Moreira e Hugo Silva.

"A vossa felicidade será a nossa felicidade e a de todos os sócios, tudo faremos para criar as condições para que tenham sucesso E que este casamento tenha a duração maior possível", disse o presidente do Paços, Paulo Meneses, na apresentação da equipa técnica, a terceira na atual temporada.

João Henriques vai ser o terceiro treinador a orientar o Paços de Ferreira esta temporada, depois de Vasco Seabra, que iniciou a temporada, e de Petit, que o substituiu a partir da 10.ª jornada.

O Paços de Ferreira ocupa o 14.º lugar, com 15 pontos.