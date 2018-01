Pub

Treinador do Sporting volta a defrontar quarta-feira, nas meias finais da Taça da Liga, o atual treinador do FC Porto, que orientou há 22 anos quando orientava o Felgueiras

Em declarações ao site da Liga, a propósito do jogo de quarta-feira entre Sporting e FC Porto, das meias-finais da Taça da Liga, Jorge Jesus recuou no tempo e lembrou quando orientou Sérgio Conceição no Felgueiras, há 22 anos.

"Tive oportunidade de trabalhar com o Sérgio. Naquela altura era treinador do Felgueiras e fui contratar o Sérgio ao Leça. Era um jovem, mas um jovem com uma personalidade muito vincada. Lembro-me das conversas que tinha comigo, era fã do Figo em termos de cruzamentos e de vez em quando falávamos sobre isso. A personalidade que tem hoje como treinador já a tinha quando começou a carreira como jogador".