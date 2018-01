Pub

Sporting e FC Porto jogam a meia-final da competição esta quarta-feira. Ambição marcou o discurso de ambos os treinadores.

"Com muita ambição e muita confiança", assim está o Sporting, antes do jogo desta quarta-feira com o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga, em Braga, naquele que será o primeiro de quatro clássicos (mais dois na Taça de Portugal e um no campeonato) desta época. Os portistas estão na meia-final da prova pela sétima vez na história, mas nunca venceram, tal com o Sporting, que está na final four pela quinta vez.

O duelo de quarta-feira tem características revivalistas, com Jorge Jesus a recordar os tempos do Felgueiras em que contratou um jogador chamado Sérgio Conceição, agora treinador do FC Porto e rival do Sporting. "Tive oportunidade de trabalhar com o Sérgio. Naquela altura era treinador do Felgueiras e fui contratá-lo ao Leça [época 1995/96]. Era um jovem, mas com uma personalidade muito vincada. Lembro-me das conversas que tinha comigo, era fã do Figo em termos de cruzamentos e de vez em quando falávamos sobre isso. A personalidade que tem hoje como treinador já a tinha quando começou a carreira como jogador", elogiou Jesus, em declarações à Liga TV.

Agora, 22 anos depois, voltam a ser rivais e pela segunda vez na época. No primeiro reencontro empataram sem golos (0-0), em Alvalade, no campeonato. No final deram um abraço (ver fotografia) e trocaram elogios. Depois disso vieram a público defenderem-se por entre recados a Rui Vitória, a mostrar que o que os une é mais forte do que aquilo que os separa. Mas, na quarta-feira é um troféu que está em jogo e será cada um por si.

Jesus ainda é o técnico com mais títulos na Taça da Liga e revelou o desejo de voltar a conquistar o troféu, que venceu por cinco vezes como treinador do Benfica: "Esta é a possibilidade de conquistar títulos, porque os clubes vivem disso e os adeptos sonham com títulos. Uns são mais importantes do que outros, mas são sempre títulos e estou super entusiasmado, como se nunca tivesse ganho nenhuma Taça da Liga e como se este fosse o meu primeiro título na carreira."

Jesus lembrou que a Taça da Liga "é um dos títulos que o Sporting quer vencer". O rival "é muito forte", mas os leões querem "fazer tudo" para sair de Braga só no sábado, dia da final. O treinador dos leões só ainda não sabe se pode contar com Piccini e Gelson, que saíram do jogo com o Vit. Setúbal (1-1) com queixas.

A ambição e motivação de Sérgio

Ganhar ao Sporting e festejar a conquista de um título. Estas são as intenções do FC Porto para a final four da Taça da Liga, segundo Sérgio Conceição. "Esta equipa está junta já há algum tempo e ainda não ganhou nenhum título. Em termos motivacionais é fabuloso porque o grupo sabe que numa semana podemos lutar por um troféu. Temos um grupo ambicioso e determinado, a motivação é individual mas também coletiva, pois queremos conquistar um título para o clube que representamos", garantiu o técnico dos dragões, que procura o primeiro troféu como treinador, depois da final da Taça de Portugal perdida (ao serviço do Sp. Braga) para o Sporting.

Sérgio Conceição fez questão de assinalar que este troféu tem valorizado de ano para ano: "A Taça CTT é recente. No início os clubes desvalorizam um bocadinho esta competição, mas a verdade é que a cada ano que passa vão-lhe dando cada vez mais importância. O clubes que disputaram esta Taça da Liga utilizaram os seus melhores jogadores."

O plantel do FC Porto regressou ontem aos treinos, depois de ter gozado um dia de folga, e contou com a presença de Majeed Waris no Olival. O avançado ganês, cedido pelo Lorient, já tinha marcado presença no Dragão na sexta-feira, dia da vitória frente ao Tondela (1-0), tendo integrado uma ligeira sessão após a partida.

Sérgio Conceição não contou com o brasileiro Otávio (treino condicionado e trabalho de ginásio) e com o guarda-redes Fabiano (treino integrado condicionado), que continuam a recuperar das respetivas lesões, segundo informou o clube.