Jesus: "Foi uma semana que começou com um filme de terror"

Jorge Jesus deslocou-se à sala de imprensa do Jamor para fazer apenas uma curta declaração, não respondendo a qualquer pergunta dos jornalistas. Aqui fica a declaração do treinador do Sporting.

"Quero agradecer aos adeptos do Sporting presentes que nos vieram ajudar a vencer esta Taça de Portugal. A forma como este estádio estava, quase todo verde, foi um exemplo. Foi uma semana muito complicada, que começou com um filme de terror. Quero agradecer aos jogadores a capacidade emocional para este jogo. O lance do Bas Dost (falhanço à boca da baliza) é um exemplo de como esta equipa estava. Hoje não posso comentar este jogo em termos técnicos e táticos. O que conta é como esta equipa estava em termos emocionais. E isso foi fundamental para que a equipa não tivesse jogado como costuma fazer. Parabéns à equipa do Aves. Acabámos a nossa época sem conseguir o troféu que queríamos".