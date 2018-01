Pub

Internacionais portugueses juntam-se aos lesionados Piccini e Mathieu nas ausência para o encontro desta quarta-feira à noite no Bonfim

Jorge Jesus não conta com William Carvalho e Gelson Martins para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal com o Cova da Piedade. Os dois internacionais portugueses ficaram de fora dos convocados onde já se sabia que não entrariam os lesionados Piccini e Mathieu.



Para além destas ausência é previsível que Jorge Jesus proceda a mais alterações no onze, podendo deixar no banco jogadores como Fábio Coentrão e Bas Dost.



Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Salin



Defesas: Ristovski, André Pinto, Tobias Figueiredo, Coates e Coentrão.



Médios: Palhinha, Battaglia, Bruno César, Bruno Fernandes. Mattheus, Iuri Medeiros, Acuña e Bryan Ruiz.



Avançados: Bas Dost, Doumbia e Podence