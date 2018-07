Jenson Button vai competir no mundial de resistência e nas 24 Horas de Le Mans

Jenson Button, de 38 anos, que se retirou da Fórmula 1 em 2016, vai integrar a equipa SMP Racing, juntamente com os russos Mikhail Aleshin, que competiu na Fórmula Indy, e Vitaly Petrov, também um ex-piloto de F1, na categoria LMP1.

"Com a experiência acumulada que temos nos diferentes tipos de corridas e o fantástico conhecimento da equipa em provas de resistência, penso que temos boas hipóteses de lutar pelos lugares da frente e pela vitória", disse Jenson Button em declarações ao sítio da SMP Racing.

O piloto britânico vai participar em todas as corridas do calendário do WEC, com exceção das Seis Horas de Spa-Francorchamps, entre 3 e 5 de maio, devido à proximidade com a segunda prova do campeonato Super GT japonês, no qual ele também compete.

Jason Button vai enfrentar no mundial de resistência o se ex-companheiro de equipa na McLaren (F1), o espanhol Fernando Alonso, que com a Toyota vai participar nas 24 Horas de Le Man, Grande Prémio de F1 do Mónaco e 500 Milhas de Indianápolis.