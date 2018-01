Pub

Soares Dias, Carlos Xistra e Manuel Mota vão arbitrar os jogos dos três grandes do campeonato este domingo

A Federação Portuguesa de Futebol já revelou os nomes dos árbitros que vão apitar os jogos dos três grandes deste domingo.

Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o encontro entre o F. C. Porto e o Vitória S. C, às 20:15.

Para o Sporting-Marítimo, às 18:00, a escolha recaiu sobre Carlos Xistra. E para o Moreirense-Benfica, que começa já às 16:00, foi nomeado Manuel Mota.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No jogo do FCP, Artur Soares Dias estará com Rui Licínio, André Nogueira Dias e João Pinho como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será António Nobre e o auxiliar Pedro Martins.

Em Alvalade, Xistra terá como assistentes Nuno Pereira, Jorge Cruz e Bruno Rebocho como quarto árbitro. O VAR será Bruno Esteves e o assistente Rui Cidade.

Em Moreira de Cónegos, os assistentes de Manuel Mota serão Jorge Fernandes e Jorge Oliveira, com Vítor Ferreira como quarto árbitro. O VAR será Luís Godinho e o auxiliar Valter Rufo.