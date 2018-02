Pub

Seleção decide nesta tarde com a Ucrânia a liderança do grupo C do Europeu. Mas só depois sabe se evita ou não a Espanha nos quartos

O apuramento para os quartos--de-final já está garantido, mas há ainda um objetivo por cumprir: a seleção portuguesa de futsal quer o primeiro lugar do grupo (C) e deixar clara a força da sua candidatura ao (pelo menos) pódio final deste Europeu. E essa é a maior motivação para o embate desta tarde (17.00, RTP1) frente à Ucrânia.

"Queremos criar um percurso neste Europeu e a única forma de o criar é seguirmos muito bem o caminho que traçámos quando entrámos em estágio, que é vencer o grupo, vencer a Roménia, a Ucrânia e seguir para a etapa seguinte", explicou o selecionador, Jorge Braz, em declarações difundidas pelo site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O primeiro lugar do grupo proporciona, teoricamente, um caminho mais acessível no percurso até à final, embora o desenrolar do grupo D, com o qual a seleção portuguesa se cruza nos quartos-de--final, esteja mais baralhado do que o esperado, com a campeã em título Espanha a ter de vencer, também hoje (19.45), o Azerbaijão para garantir o primeiro lugar que pertence aos azeris, num jogo que se realiza só depois do de Portugal.

Depois da vitória a abrir, frente à Roménia (4-1), Portugal apurou-se para a próxima fase sem ter ainda voltado à ação, uma vez que a formação ucraniana também bateu os romenos, por 3-2, e decidiu o apuramento - qualificam-se os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, formados por três seleções cada.

Para o jogo que hoje decide o primeiro lugar, Jorge Braz mostrou-se ontem confiante e revelou que a seleção está "mais do que preparada para a Ucrânia".

O selecionador falou também do bom momento do grupo. "Se estivéssemos juntos uns meses, ficava aqui uma equipa fortíssima. Já o é, pela superação, a vontade que os jogadores têm demonstrado em ter a tal identidade e perceber a nossa organização. Tem sido uma atitude fantástica e isso viu-se em muitos momentos do jogo com a Roménia", acrescentou Jorge Braz.

O técnico, que destacou o apoio "fabuloso" dos portugueses nas bancadas da Arena Stozice, em Lubliana (Eslovénia), quer "dar um passo em frente no processo, consolidação e melhoria do que é a identidade da equipa", neste duelo frente aos ucranianos, vice-campeões em 2001 e 2003. E, claro, "fazer um bom jogo".

Já o jogador João Matos quer ver a seleção marcar "posição desde o início do jogo" e antevê "um adversário difícil, com poder físico muito superior" numa equipa jovem, ainda que Portugal seja "favorito e superior". "Temos consciência de que temos qualidade mais do que suficiente para vencer a Ucrânia. Portugal é favorito e superior, vamos entrar claramente para ganhar o jogo", apontou.

Ontem, a Rússia, vice-campeã das últimas três edições, apurou-se em segundo lugar do grupo B, ao passo que a Itália caiu eliminada no grupo A. Já estão assim definidos dois jogos dos quartos-de-final: Eslovénia-Rússia e Cazaquistão-Sérvia.