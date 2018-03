Pub

O treinador do Estoril Praia preferiu ficar à margem do caso da denúncia de corrupção na derrota por 3-1 com o FC Porto, na 18ª jornada da I Liga, lembrando o percurso recente dos dragões.

Em conferência de imprensa, o técnico sublinhou que "cada um é livre de dizer o que quer" e lamentou o atual estado do futebol português. Porém, fez também questão de relembrar o trajeto recente dos dragões para vincar o poderio do adversário face à sua equipa.

"Os últimos quatro resultados do nosso passado adversário foram 4-0, 5-0, 3-1 e 5-1. Isto é bem patente da sua força e da sua qualidade. Há muita gente a falar de futebol, muita gente que não está ligada ao futebol e também fala. Nós só temos de lutar e sermos positivos em termos de mensagem para que isto mude para melhor", disse.

Os estorilistas estavam a ganhar no final da primeira parte por 1-0, a 15 de janeiro, até que a partida foi interrompida por problemas numa bancada, sendo retomada 37 dias depois. No final do segundo tempo, o FC Porto saiu vencedor (3-1).

Ivo Vieira foi igualmente confrontado com as palavras duras que teve para com os seus próprios jogadores, após a disputa da segunda parte no passado dia 21. Contudo, o treinador estorilista rejeitou qualquer associação do seu discurso a esta nova polémica.

"Se quiserem uma classe de aldrabões, têm de procurar noutro lado. O que disse - e não tiro uma vírgula - foi que não fizemos um bom jogo e que não estivemos à nossa altura. Por isso é que não ganhámos. Associar isso a outras coisas já está nas vossas mãos", avisou, acrescentando que este caso lhe diz respeito.

Paralelamente, o técnico centrou as atenções no Braga, o opositor desta 25ª jornada, assinalando a força do conjunto orientado por Abel Ferreira.

"O foco está no trabalho, na competência dos nossos jogadores, em estruturar bem a estratégia que queremos implementar contra um Braga forte, que está a fazer um campeonato bom e que tem um leque de jogadores de valia elevada. Está próximo dos três grandes. A nossa ideia é inverter esta sequência menos positiva e tentar encontrar o nosso caminho na nossa casa", referiu.

O Estoril Praia, 16.º classificado, com 21 pontos, recebe este sábado, às 20.30, o Braga, quarto classificado, com 52 pontos, numa partida da 25ª jornada da I Liga agendada para o Estádio António Coimbra da Mota.