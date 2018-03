Pub

Ciclista português vai discutir a medalha de ouro ainda esta sexta-feira

O ciclista português Ivo Oliveira carimbou esta sexta-feira o passaporte para a final da vertente de perseguição individual dos Campeonatos do Mundo de pista, garantido assim uma medalha que, na pior das hipóteses, será a de prata.

O atleta de 21 anos acabou os quatro quilómetros da prova com quatro minutos, 12 segundos e 365 centésimos, o melhor tempo da qualificação, e vai medir forças ainda esta sexta-feira (19.00) diante do italiano Filippo Ganna na cidade holandesa de Apeldoorn, onde a competição está a decorrer.

Depois de ter assegurado a medalha de prata nos Europeus de sub-23 e de elite e na Taça do Mundo de Minsk, Ivo Oliveira viajou para a Holanda com o objetivo de melhorar o sexto lugar do ano passado, mas já assegurou a primeira medalha de sempre de Portugal nos Mundiais de pista.

A perseguição individual é uma prova em que os corredores partem em lados opostos da pista e vence aquele que consiga alcançar o adversário ou que complete os 4.000 metros antes do adversário.