Açoriano emprestado pelo Sporting foi titular pela primeira vez e nos descontos ofereceu o triunfo à sua equipa sobre o Cagliari (2-1), que, com este triunfo, deve ter assegurado a manutenção

O extremo português Iuri Medeiros, com um golo já em tempo de descontos, deu a vitória ao Génova, na receção ao Cagliari, por 2-1, num dos três jogos disputados hoje da 27.ª ronda da liga italiana de futebol.



O internacional sub-21, que o Sporting emprestou ao clube transalpino em janeiro, apareceu pela primeira vez no onze inicial e assinalou a estreia a titular com o tento decisivo da partida, aos 90+1 minutos, o primeiro com a camisola do seu novo clube.

Além de Medeiros, Pedro Pereira, jovem ligado ao Benfica, foi lançado na equipa do Génova durante a segunda parte, enquanto Miguel Veloso continua ausente devido a lesão.

Antes do golo do extremo português, Lapadula tinha dado vantagem à equipa da casa, aos 53 minutos, mas Barella, de grande penalidade, refez a igualdade, aos 62.

Com este triunfo, o Génova subiu ao 12.º posto e tem praticamente assegurada a manutenção na Serie A, já que tem 10 pontos de vantagem a zona de descida. Por seu lado, o Cagliari é 14.º com mais cinco pontos que o Crotone, antepenúltimo.

Na luta pelas competições europeias, a Sampdoria foi ganhar ao campo da Atalanta, por 2-1, e igualou na classificação a formação da casa, no sétimo lugar com 47 pontos, os mesmos também que a Fiorentina, que ganhou no terreno da Udinese, por 2-0.

Veretout e Simeone fizeram os golos da equipa de Florença, que contou com Gil Dias a partir dos 68 minutos. Bruno Gaspar não saiu do banco de suplentes.