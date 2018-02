Pub

A perder por inacreditáveis 17-3 ao intervalo, a seleção reagiu no 2.º tempo e ao fazer 28 pontos sem resposta venceu nesta tarde de sábado, em Setúbal, a Suíça (31-17), para o European Trophy, com José Rodrigues a fazer 26 pontos!

No final do suado diante de uma seleção suíça, 31.ª no ranking mundial (sete lugares abaixo de Portugal) o selecionador Martim Aguiar - que sofreu como não esperaria mas conta por vitórias os oito jogos feitos nesta competição desde o ano passado - disse que "o râguebi é um jogo e foi isso precisamente que a minha seleção não fez durante os primeiros 40 minutos. Ou seja, não jogou!"

Ora as duras palavras do treinador nacional refletem fielmente o que se passou ao longo da 1.ª parte no relvado do complexo do Vale da Rosa, onde os Lobos surgiram com pele de cordeiro e foram presa fácil de uma equipa esforçada e certinha mas sem grande qualidade. E que até hoje nunca marcara qualquer ponto nas suas anteriores três deslocações ao nosso país!

Com cinco alterações relativamente ao quinze que derrotou, há duas semanas, a mais forte Holanda (36-12) - e daqui veio muito da inépcia portuguesa, pois talvez por excesso de confiança houve evidentes 'erros de casting' entre os titulares, como se veria na correção feita 2.ª parte... - os portugueses começaram o jogo ferrados no sono (e sem que ninguém ligasse o despertador!), com irritante falta de agressividade e permitiram que os surpreendidos suíços fizessem figura de gente grande.

A favor do vento, dominantes nas mêlées e favorecidos pela manifesta falta de entendimento entre lançador e saltadores nos nossos alinhamentos, os helvéticos tinham mais bola, tempo, espaço e perfuravam facilmente a linha de vantagem nacional. E assim não espantou o primeiro ensaio visitante, aos 18', obra do ponta Ludovic Porret materializando o domínio da equipa de Olivier Nier.

E logo a seguir iniciava-se um calvário de lesões como há muito não víamos na seleção nacional, pois entre os 20 e os 35 minutos, Vasco Ribeiro (estaria mesmo em condições de regressar após a lesão que teve?), Vasco Fragoso Mendes (muito maltratado do pé direito) e António Pena Monteiro seriam obrigados a sair, o que, em especial nas linhas atrasadas, foi um enorme rombo no perigo que poderia vir dos três-quartos dos Lobos.

Ao mesmo tempo que saía o infeliz ponta de Agronomia lesionado no pé direito - em forma abençoada, basta ver os cinco ensaios que marcou ao Cascais, sábado, em apenas meia-hora! - José Rodrigues fazia os primeiros pontos de Portugal numa penalidade. Mas nem assim a equipa se espreguiçou e um pontapé de Perrod (acertara outro anteriormente ao poste) e um ensaio de novo de Porret - má abordagem portuguesa num pontapé alto com choque entre dois jogadores (!) abriu uma auto-estrada para o ponta helvético faturar - punham a Suíça na frente ao intervalo por incríveis 17-3!

Mas felizmente para a seleção nacional o 2.º tempo seria bem diferente, pois mesmo continuando a não se exibir a grande altura - exceção feita ao esforçado e incansável Sebastião Villax, o capitão Bruno Medeiros e o mexido Vidinha -, Portugal, agora a favor do vento, melhorou substancialmente - em especial após as entradas do formação Manuel Queirós, do talonador Nuno Mascarenhas, do 2.ª linha Gonçalo Uva e de pilar Hugo Valente, que deram grande impulso nas mêlées e, finalmente, colocaram a equipa a conquistar alinhamentos de forma limpinha, limpinha.

Mas, acima de todos, começou a destacar-se 'o melhor em campo', o médio de abertura José Rodrigues (Agronomia), que começaria o seu show especial a solo levando-o a obter um total de 26 pontos! Três penalidades irrepreensivelmente convertidas e aos 54' um ensaio finalizando uma longa sequência de fases à mão (a primeira...) através da nossa avançada, por fim a trabalhar a sério nos lances no solo, viravam o marcador para 19-17 aos 69' perante suíços sem capacidade de reação e a pedir urgentemente que o relógio andasse mais rapidamente para acabar depressa com a função.

Mas mesmo apanhando-se na frente, a equipa de Martim Aguiar continuou sem mandar no jogo e a brincar com a sorte num eventual pontapé, pois não conseguia acantonar os suíços no seu meio-campo - e só o vento contra impediu Dimitri de retomar a liderança helvética numa penalidade aos 73'.

E seria Rodrigues (quem mais?) a dar a machadada definitiva no jogo quando aos 80 ' numa jogada pessoal trocou os olhos (e fígado, e rins, e...) a vários defesas adversários para um ensaio de grande beleza debaixo dos postes, para uns bem mais confortáveis 26-17. E tudo acabaria com um fantástico terceiro ensaio de autoria do pilar Hugo Valente que perseguiu, em velocidade TGV, um seu pontapé para as costas da esburacada como um queijo suíço defesa contrária, concluindo um lance que poucos pilares no mundo do râguebi seriam capazes de obter (chapeau...) selando os finais 31-17, resultado enganador para quem não assistiu e sofreu a bom sofrer com esta fraca exibição nacional. A não repetir...

Portugal alinhou e marcou: Nuno Sousa Guedes, António Pena Monteiro (Manuel Cardoso Pinto), Tomás Appleton, Vasco Ribeiro (Caetano Castelo-Branco), António Vidinha; José Rodrigues (5,5,3,3,3,3,2,2) Francisco Vieira (Manuel Queirós); Vasco Fragoso Mendes (Francisco Sousa), Sebastião Villax, Salvador Vassalo, Fernando Almeida (Gonçalo Uva), Geordie McSullea, Francisco Bruno (Hugo Valente, 5), João Vasco Corte-Real (Nuno Mascarenhas) e Bruno Medeiros (cap.) (Bruno Rocha).

Com este terceiro triunfo Portugal cimentou a liderança no Trophy com 14 pontos, seguido da Holanda (9), Polónia e Suíça (5) República Checa (4) e Moldávia (1).

A seleção nacional descansa no próximo fim-de-semana e volta a entrar em ação dentro de 15 dias, a 10 de março, quando se deslocar à Moldávia para a penúltima jornada da prova.