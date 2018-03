Pub

Avançado sueco foi convidado a promover uma casa de apostas e agora está sob a alçada da federação inglesa

Um suposto contrato entre Ibrahimovic e a BetHard, uma casa de apostas, está na mira da federação inglesa, o que a confirmar-se pode valer uma pesada sanção a avançado sueco. Para já foi aberto um inquérito ao futebolista do Manchester United



(FA) aguarda a clarificação em torno de um contrato que Zlatan Ibrahimovic terá assinado com uma empresa de apostas para abrir um inquérito ao avançado do Manchester United que poderá terminar em duras sanções.



O regulamento da federação inglesa é muito claro. Jogadores, treinadores, dirigentes ou elementos ligados a staff de clubes estão totalmente proibidos de promoverem ou publicitarem casas de apostas.