Autoridades argentinas, paraguaias e mexicanas foram alertadas pela Interpol. Polícia alerta para o risco de fuga

O futebolista Jonathan Fabbro, de 35 anos, está a ser procurado internacionalmente devido a acusações de abusos sexuais de uma menina menor, sua afilhada, que agora terá 11 anos.

O jogador de origem argentina naturalizado paraguaio - representou a seleção do Paraguai 13 vezes - está a ser procurado pelas autoridades argentinas, paraguaias e mexicanas, a que foram alertadas pela Interpol que o devem deter assim que possível devido a risco de fuga, dizem fontes próximas do processo, de acordo com o El País. Poderá ser condenado até 20 anos de prisão, diz o mesmo jornal.

O mandado de captura, emitido a ordem de um juiz argentino, circula como um "alerta vermelho", diz o Clarín.

Fabbro "abusou sexualmente de uma menor de 11 anos, entre 2012 e 2016", indica a ordem emitida pelo juiz Santiago Quian Zavalía, diz também o jornal argentino.

O caso não vem de agora, porque em setembro o Clarín reportou que Gastón Marano, advogado da família da criança, denunciava que os abusos sexuais começaram quando a criança tinha "5 ou 6 anos" e pedia que a justiça agisse "rapidamente".

As denúncias da família começaram depois de um irmão da menina ler conversas de WhatsApp que teriam conteúdo, e até fotografias, que indicavam a existência de abusos sexuais.

Estão, ainda de acordo com o advogado, a decorrer análises às referidas mensagens para verificar se são verdadeiras.

Jonathan Fabbro namora há vários anos com Larissa Riquelme, conhecida adepta da seleção paraguaia.