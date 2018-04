Pub

O emblema milanês, com o internacional português no onze, perdeu este domingo na visita ao Torino (1-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga italiana.

A equipa de Milão saiu derrotada do Estádio Olímpico de Turim graças a um golo do sérvio Adem Ljajic, que surgiu sozinho ao segundo poste, assistido por De Silvestri, aos 36 minutos, para fazer o único golo do jogo.

A derrota deixa o Inter de Milão ao alcance da Lazio, que ainda este domingo visita a Udinese e, em caso de vitória, destrona os milaneses do quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões.

A Série A italiana é liderada pela Juventus, com 81 pontos, e que no sábado venceu na visita ao Benevento (20.º e último classificado), por 4-2. Na segunda posição, com 77, segue o Nápoles.