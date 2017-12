Pub

Chievo foi a vítima perfeita, perdeu 5-0 no Giuseppe Meazza, resultado que permite ao clube de Milão ascender ao comando isolado da Série A

Dois anos depois, o Inter de Milão é de novo líder isolado da Série A italiana, pois venceu por 5-0, em casa, o Chievo e e aproveitou a derrota caseira do Nápoles frente à Juventus.



Com João Mário a titular e a cumprir os 90 minutos, o que já não sucedia desde setembro na visita ao Crotone, a grande figura do encontro foi o croata Perisic, autor de três golos. Os restantes foram da autoria de Icardi e Skrinniar.



Refira-se que agora o campeonato italiano está perfeitamente ao rubro com os três primeiros separados por apenas dois pontos: Inter (39), Nápoles (38) e Juventus (37).