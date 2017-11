Pub

Revista britânica Four Four Two elegeu os cem jogadores sub-20 com maior potencial em todo o mundo. Dos três portugueses da lista, dois jogam em equipas B

Inglaterra e França são os países com mais jovens promissores do futebol atual (12 cada), de acordo com um estudo da revista britânica Four Four Two que elegeu os cem melhores sub-20 do mundo. Seguem-se neste ranking Itália e Alemanha com nove e Portugal está representado por três atletas, os mesmos da Espanha.

Alguns (poucos) destes jovens são já certezas do futebol mundial e, apesar de terem 20 ou menos anos, já integram as seleções principais dos respetivos países, ou seja, é quase certo que no próximo ano vão marcar presença no Mundial da Rússia. Outros menos mediáticos terão de esperar mais algum tempo, mas são já apontados como grandes promessas - é o caso, por exemplo, de Mile Svilar, guarda-redes de 18 anos do Benfica que ainda vai decidir se representa a Bélgica ou a Sérvia. Ou seja, para a maioria o sonho é estar presente no Campeonato do Mundo que se vai realizar em 2022 no Qatar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No pódio da lista elaborada pela Four Four Two estão o guardião italiano Gianluigi Donnarumma, títularíssimo do AC Milan e já visto como o sucessor de Buffon na squadra azzurra; o avançado francês Kylian Mbappé, do PSG, já presença assídua na seleção gaulesa, e o atacante Marcus Rashford, jogador do Manchester United de José Mourinho que se estreou pela sua seleção em 2016 e logo com um golo na vitória (2-1) sobre a Austrália num jogo particular.

Este ranking, para o qual estão eleitos os portugueses Bruno Xadas, do Sp. Braga (21.º), Gedson Fernandes, Benfica B (78.º) e Rui Pires, FC Porto B (84.º), e onde foram esquecidos nomes como Gonçalo Guedes, Rúben Neves e Renato Sanches, todos com 20 anos, tem como base a pesquisa feita por mais de 1100 elementos de scouting em todo o mundo para a base de dados do jogo de estratégia Football Manager 2018. Na lista há jogadores de 29 países diferentes, inclusivamente um de Trindade e Tobago (Levi Garcia) e outro do Mali (Amadou Haidara), o que demonstra que não foram apenas observadas as maiores potências do futebol mundial.

No top 10 deste ranking está igualmente o avançado Christian Pulisic (é o quarto da lista), norte-americano de 19 anos que atua no Borussia de Dortmund - vai falhar o Mundial da Rússia porque os EUA não se apuraram. O primeiro brasileiro da lista é Douglas Luiz, um médio de apenas 19 anos que atua no Girona, de Espanha, mas que já está vinculado ao Manchester City de Pep Guardiola, que pagou pelo canarinho no verão 13 milhões de euros ao Vasco da Gama.

A Argentina, outro país habituado a formar grandes estrelas (que acabam por emigrar para o futebol europeu), tem seis jovens nesta lista. O primeiro é Ezequiel Barco, 18 anos, médio ofensivo do Independiente que chegou a ser apontado no verão ao Benfica - o Independiente terá recusado 5,5 milhões de euros por 70% do passe do jogador.

Não é a primeira vez que a revista Four Four Two faz um exercício destes. E, só para termos uma ideia de como as previsões (por vezes) batem certo, refira-se que em 2008 os jovens apontados com mais futuro eram Karim Benzema (hoje no Real Madrid), Alexandre Pato (internacional brasileiro que atuou no AC Milan) e Sergio Agüero (jogador do Manchester City e um dos melhores da seleção argentina). O brasileiro Anderson, ex-FC Porto e Manchester United, aparecia logo a seguir, mas a verdade é que o médio acabou por não ter a carreira que muitos anteviam - atualmente com 29 anos, joga no Coritiba, da I Divisão do Brasil.