Videoárbitro reverteu decisão do árbitro e concedeu golo a Kelechi Iheanacho, do Leicester

Fez-se história na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, com o primeiro golo validado pelo videoárbitro (VAR) no futebol inglês.

O lance ocorreu no jogo entre Leicester City e Fleetwood, aos 77 minutos, quando o avançado nigeriano Iheanacho se isolou e fez o 2-0. O árbitro auxiliar levantou a bandeirola para assinalar fora-de-jogo, mas o árbitro recorreu ao VAR e acabou por reverter a decisão, depois de as imagens terem provado que o avançado do Leicester estava em posição legal.

O Leicester, com Adrien Silva a titular, confirmou o apuramento para a quarta eliminatória com a vitória por 2-0, com um bis de Iheanacho (43' e 77')